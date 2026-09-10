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İsviçre Milli Takımı'nda Noah Okafor ile teknik direktör Murat Yakın arasındaki kriz ayrılık kararına dönüştü.

Leeds United forması giyen 26 yaşındaki futbolcu, Murat Yakın görevde olduğu sürece İsviçre Milli Takımı'nda forma giymek istemediğini açıkladı.

Okafor, Dünya Kupası son 32 turunda İsviçre'nin Cezayir'e elendiği karşılaşmada 19 dakika süre almış ve milli formayla 26. maçına çıkmıştı.

'OLANLAR BENİ DERİNDEN YARALADI'

Instagram hesabından açıklama yapan Noah Okafor'un ifadeleri şu şekilde:

"Kararımın oynama süremle hiçbir ilgisi yok. Olan şeyler beni derinden yaraladı. Güven sarsıldı. Verilen sözler tutulmadı. Cezayir'e karşı oynama fırsatı bulduğumda da kalemizden çok uzakta yaptığım küçük hatalara verilen tepkiler beni derinden yaraladı.

Takip eden haftalarda çok düşündüm ve kendi adıma, mevcut teknik direktörün yönetiminde artık milli takımda oynamak istemediğime karar verdim."

İSVİÇRE FUTBOL FEDERASYONU'NDAN AÇIKLAMA

İsviçre Futbol Federasyonu da Okafor'un kararını doğruladı.

Federasyon sözcüsünün açıklaması şu şekilde:

"Noah bugün bize, ikinci bir karara kadar artık milli takımda oynamayacağını bildirdi. Kararına saygı duyuyor ve kulübünde kendisine başarılar diliyoruz."