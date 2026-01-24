Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), üç ilde bulunan 8 taşınmazı “satış” yöntemiyle özelleştirecek.

ÖİB’nin konuya ilişkin ilanı Resmî Gazete’de yayımlandı.

Buna göre; Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde üç, Yenimahalle ilçesinde iki, Adana’nın Çukurova ilçesinde bir ile Aydın’ın Didim ve Kuşadası ilçelerinde birer taşınmaz, satış yöntemiyle özelleştirilecek.

Taşınmazlara ilişkin ihale şartnamesi bedeli 5 bin lira ile 25 bin lira, geçici teminat bedeli ise 600 bin lira ile 17 milyon lira arasında belirlendi.

İhaleye katılmak isteyen yatırımcıların, Ankara Gölbaşı’ndaki taşınmazlar için 18 Şubat, Ankara Yenimahalle ile Adana ve Aydın’daki taşınmazlar için ise 19 Şubat tarihine kadar teklif vermesi gerekiyor.

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif alınmasının ardından pazarlık usulüyle yapılacak ve açık artırma ile sonuçlandırılacak.