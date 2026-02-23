Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu’nda ağırladığı Göztepe’yi 4-0’lık farklı skorla mağlup etti. Müsabakanın son golünü son dönemde yükselen formuyla dikkat çeken Güney Koreli forvet Hyeon-gyu Oh kaydetti.

Oh’un golü Kore’yi coşturdu - Resim : 1

Güney Kore televizyonlarının maç yayınındaki spikerin coşkulu anlatımı ve gol sevincine verdiği tepki, sosyal medya platformlarında hızla yayıldı ve gündem yarattı.

Devre arasında Belçika ekibi Genk’ten transfer edilen Hyeon-gyu Oh, İstanbul’a yalnız gelmedi. Koreli yıldızın siyah-beyazlı formayı giymesiyle birlikte Güney Kore’den gelen taraftarlar da Tüpraş Stadyumu tribünlerinde yer almaya başladı.

Oh’un golü Kore’yi coşturdu - Resim : 2

Kulüp, Oh’un etkisiyle Beşiktaş formalarının ve ürünlerinin Güney Kore pazarında satışa sunulması için hazırlıklara hız verdi. Takımın Uzak Doğu pazarına yönelik genişleme stratejileri de kamuoyuyla paylaşıldı.

Öte yandan Hyeon-gyu Oh’un forma giydiği Beşiktaş karşılaşmaları, Güney Kore televizyon kanallarında artık canlı yayınlanıyor.