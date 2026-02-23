Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu’nda ağırladığı Göztepe’yi 4-0’lık farklı skorla mağlup etti. Müsabakanın son golünü son dönemde yükselen formuyla dikkat çeken Güney Koreli forvet Hyeon-gyu Oh kaydetti.
Güney Kore televizyonlarının maç yayınındaki spikerin coşkulu anlatımı ve gol sevincine verdiği tepki, sosyal medya platformlarında hızla yayıldı ve gündem yarattı.
Devre arasında Belçika ekibi Genk’ten transfer edilen Hyeon-gyu Oh, İstanbul’a yalnız gelmedi. Koreli yıldızın siyah-beyazlı formayı giymesiyle birlikte Güney Kore’den gelen taraftarlar da Tüpraş Stadyumu tribünlerinde yer almaya başladı.
Kulüp, Oh’un etkisiyle Beşiktaş formalarının ve ürünlerinin Güney Kore pazarında satışa sunulması için hazırlıklara hız verdi. Takımın Uzak Doğu pazarına yönelik genişleme stratejileri de kamuoyuyla paylaşıldı.
Öte yandan Hyeon-gyu Oh’un forma giydiği Beşiktaş karşılaşmaları, Güney Kore televizyon kanallarında artık canlı yayınlanıyor.
Hyeon-Gyu’nun golünü Koreli spikerler böyle anlattı :) pic.twitter.com/wHvsiRU53g— chaby (@chabyhan) February 22, 2026