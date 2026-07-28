Kaynak: Haber Merkezi

Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



Ortahisar Belediyesi’nin dijital dönüşüm vizyonu doğrultusunda hizmet veren Ortahisar Halk İletişim Merkezi (OHİM), 2026 yılının ilk 7 ayında vatandaşlardan gelen 24 bin 685 çağrıyı yanıtladı. Aynı dönemde 12 bin 395 talep kayıt altına alınırken, bunların 11 bin 729’u sonuçlandırıldı. Belediye Başkanı Ahmet Kaya, “Vatandaşlarımızın her talebi bizim için önemli bir sorumluluktur. OHİM aracılığıyla halkımızın sesine anında kulak veriyoruz” dedi.

Ortahisar Belediyesi’nin Bilgi İşlem Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren OHİM, vatandaşların talep, öneri ve şikâyetlerini hızlı ve etkin şekilde iletebildiği en önemli başvuru kanallarından biri olmaya devam ediyor.

EN YOĞUN BAŞVURULAR VETERİNER VE FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜKLERİNE

2026 yılının ilk 7 ayında konu bazlı en yoğun başvurular şu şekilde gerçekleşti: Kedi tedavi talebi – Veteriner İşleri Müdürlüğü: 1.809, yol yıkama talebi – Fen İşleri Müdürlüğü: 930, Çöp toplama talebi – Temizlik İşleri Müdürlüğü: 769, başıboş köpek talebi – Veteriner İşleri Müdürlüğü: 677, yol bakım ve onarım şikâyetleri – Fen İşleri Müdürlüğü: 557, Kaldırım ve yol işgali – Zabıta Müdürlüğü: 331.

Veriler, özellikle sokak hayvanlarına yönelik taleplerin vatandaşlar tarafından en fazla iletilen başlık olduğunu gösterirken, çevre temizliği ve yol bakım hizmetleri de yoğun başvuru alan konular arasında yer aldı.

ÇAĞRI MERKEZİ NUMARASI GÜNCELLENDİ

Ortahisar Belediyesi, vatandaşların daha kolay ulaşabilmesi amacıyla çağrı merkezi numarasını güncelledi. OHİM’e artık 444 61 44 numaralı hattan ulaşılabiliyor. Aynı numara üzerinden hizmet veren WhatsApp hattının yanı sıra 0542 336 61 61 numaralı WhatsApp hattı üzerinden de vatandaşların talep ve bildirimleri alınmaya devam ediyor.

VATANDAŞ 7/24 ULAŞABİLİYOR

OHİM; çağrı merkezi ve WhatsApp hatlarının yanı sıra sosyal medya ve dijital başvuru kanalları üzerinden gelen bildirimleri de ilgili müdürlüklere anlık olarak iletiyor. Mesai saatleri dışında devreye giren sistem sayesinde başvurular kayıt altına alınarak süreç kesintisiz şekilde takip ediliyor. Böylece Ortahisar Belediyesi, vatandaşların 7 gün 24 saat ulaşabildiği kesintisiz bir iletişim hizmeti sunmayı sürdürüyor.

BAŞKAN KAYA: “HALKIMIZIN SESİNE ANINDA KULAK VERİYORUZ”

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, OHİM’in belediye ile vatandaş arasında güçlü bir iletişim köprüsü oluşturduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu: “Ortahisar’da vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına hızlı ve doğru çözümler üreten bir belediyecilik anlayışıyla çalışıyoruz. Halk İletişim Merkezimiz, yılın ilk 7 ayında 24 binden fazla çağrıyı yanıtladı. Taleplerin kayıt altına alınması ve büyük bölümünün sonuçlandırılması, vatandaşlarımızın bu hizmete duyduğu güvenin en somut göstergesidir. Yeni çağrı merkezi numaramız 444 61 44 ve WhatsApp hatlarımız üzerinden hemşehrilerimiz bize günün her saatinde ulaşabiliyor. Her talep bizim için değerlidir ve çözüme ulaştırılması gereken bir sorumluluktur."