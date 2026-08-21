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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Söğüt ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi (Oğuzkent Yolu) üzerinde kapsamlı yenileme çalışmaları devam ediyor.

Güzergâh boyunca içme suyu, kanalizasyon, telekomünikasyon ve doğalgaz hatları başta olmak üzere tüm altyapı çalışmaları tamamlandı.

Üstyapı çalışmalarına geçilen alanda ekipler mevcut parke taşlarının sökümünü gerçekleştiriyor. Taş sökümünün ardından zemin hazırlıkları tamamlanacak ve Oğuzkent Yolu sıcak asfaltla buluşturulacak.

Söğüt Belediyesinden yapılan açıklamada, “Altyapısından üstyapısına; geçici değil, kalıcı çözümlerle Söğüt’ümüzün geleceğine yatırım yapıyoruz.” denildi.