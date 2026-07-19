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Gazeteci Muratcan Altuntoprak'ın sosyal medya hesbaından yaptığı paylaşıma göre, AHBAP soruşturması kapsamında gerçekleştirilen 3. dalga operasyon kapsamında gözaltına alınan Babala TV'nin sahibi Oğuzhan Uğur'un ifade işlemleri bugün saat 13.00 itibarıyla başladı.

Cuma günü gözaltına alınan Uğur'un yaklaşık üç gündür emniyette tutulduğu öğrenildi.

YURT DIŞINDAN GELEN PARA TRANSFERLERİ İNCELENİYOR

Soruşturma kapsamında, Oğuzhan Uğur'un sahibi olduğu Babala TV'nin hesabına yüklü miktarda yurt dışından döviz transferi yapıldığı ve söz konusu para hareketlerinin şüpheli bulunduğu iddia edildi.

İddiaya göre, ilgili para transferleri soruşturma dosyasında incelemeye alınırken, Uğur'un ifadesinde bu işlemlere ilişkin soruların da yöneltilmesi bekleniyor.

Soruşturma kapsamında adli sürecin devam ettiği bildirildi.