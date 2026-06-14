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Türkiye'nin yıllar sonra katıldığı Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup olması futbol kamuoyunda büyük hayal kırıklığı yarattı.

Karşılaşmanın ardından eleştirilerin odağındaki isimlerden biri de A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella oldu.

MONTELLA'DAN GELECEK MESAJI

Maç sonrasında açıklamalarda bulunan İtalyan teknik adam, mağlubiyete rağmen takımın ortaya koyduğu mücadeleye vurgu yaptı.

Montella, "Takım ruhunu sahaya yansıttık, yürekle oynadık. Buna devam edersek istediğimiz sonuçları almaya başlarız. Bir dahaki maçta daha iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.

OĞUZHAN UĞUR'DAN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

Montella'nın açıklamaları sosyal medyada farklı yorumlara neden olurken, ünlü yayıncı Oğuzhan Uğur da konuya ilişkin görüşlerini paylaştı.

Uğur, özellikle "önümüzdeki maçlara bakacağız" söylemine tepki göstererek taraftarların turnuva öncesindeki büyük heyecanına dikkat çekti.

Oğuzhan Uğur yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Önümüzdeki maçlara bakacağız” lafını sevmiyorum hocam. Bir kere de puan hesaplaması yapmadığımız bir etkinlik izlesek keşke. Eskisi yenisi 650 tane marş yapıldı be abi. Baktığında yedekler dahil futbolcu başına 30 marş düşüyor. Öyle gazdaydık yani. Şöyle olsaydı böyle olurdu, şu olsaydı bu olurdu muhabbetlerinden bıktık artık. Bir haykırışlık mutluluğumuz vardı bugün, onu da önümüzdeki maçlara bıraktık. Hayırlısı…'