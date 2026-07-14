Haluk Levent'in başkanı olduğu Ahbap Derneği'nin 6 Şubat depremlerinde depremzedelere yardım için topladığı paraları şahsi hesaplara aktarıldığı ve bahis oynandığı iddiası gündemdeki yerini koruyor. Haluk Levent, "dernekler kanununa muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" ile suçlanıyor. 6 Şubat depremleri için toplanan bağışların şüpheliler tarafından şahsi hesaplara aktarıldığı ve bahis oynandığı iddia ediliyor.

Haluk Levent'in ardından gözler deprem felaketi döneminde Haluk Levent'in kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile ortak çalışmalar yapan Oğuzhan Uğur'a çevrildi. Sanatçı ve Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur, Gazeteci Özlem Gürses'e Ahbap Derneği ve yardım kuruluşlarıyla ilgili tartışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Uğur, insanların uzun süredir çeşitli kurum ve kişiler üzerinden ayrıştırıldığını belirterek, toplumda “bir tarafın yanında olma” anlayışının oluşturulduğunu ifade etti.

“HERKES BİR FORMA GİYMEK ZORUNDA HİSSEDİYOR KENDİNİ”

Oğuzhan Uğur açıklamasında, Türkiye’de insanların kurumlar üzerinden sınıflandırıldığını söyledi.

Uğur, “Herkes bir forma giymek zorunda gibi hissediyor kendini yıllardır bizim memleketimizde. ‘Sen onun adamısın, bu bunun adamı, bu bunun kuruluşu, bu bunun vakfı’ gibi konuşmalar geçiyor” ifadelerini kullandı.

Yardım kuruluşları arasında da benzer bir ayrıştırma yapıldığını belirten Uğur, bir kuruma destek veren kişinin diğer kurumu yok saymasının doğru olmadığını söyledi.

“KIZILAY DA BİZİM, AHBAP DA BİZİM”

Uğur, yaşanan tartışmaların ardından insanların tüm kurumlara aynı mesafeden yaklaşması gerektiğini belirterek “Kızılay’ın da bizim olduğunu, Kızılay’dan da hesap sormamız gerektiğini, Ahbap’tan da hesap sormamız gerektiğini bir kez daha insanlar sanırım anlamış oldu.” dedi.

“UMARIM BU HABERLER DOĞRU DEĞİLDİR”

Gündemdeki iddialar karşısında herkesin şaşkın olduğunu ifade eden Oğuzhan Uğur, yardım yapan insanların beklentisinin güven olduğunu dile getirdi.

Uğur, “Hepimiz şok içinde, o içimizdeki az kalmış umut kırıntısıyla ‘Umarım bu haberler doğru değildir’ diyoruz” şeklinde konuştu.

“BU SADECE AHBAP MESELESİ DEĞİL”

Konunun yalnızca belirli kişi veya kurumlarla sınırlı olmadığını belirten Uğur, yardım süreçlerinde vatandaşların hesap sorma hakkı bulunduğunu vurguladı.

Uğur, “Bu yalnızca Haluk Levent, Ahbap meselesi değil. Babala TV meselesi de değil” diyerek, geçmiş dönemde vatandaşların AFAD ve farklı yardım kuruluşlarına da destek verdiğini hatırlattı.

Açıklamasının sonunda denetim ve hesap sorma mekanizmasının önemine dikkat çeken Uğur, “Bizim elbette hesap sormak hakkımız, hatta zayıf kasımız, keşke bunu daha da güçlendirsek” ifadelerini kullandı.

''İNSANLARA YİNE FORMA GİYDİRDİLER!''

Oğuzhan Uğur'un açıklamasının tamamı şöyle:

"Herkes bir forma giymek zorunda gibi hissediyor kendini, yıllardır bizim memleketimizde. Sen onun adamısın, bu bunun adamı, bu bunun kuruluşu, bu bunun vakfı gibi konuşmalar geçiyor. Sanki Ahbap’a yardım eden Kızılay’ı yok sayar, Kızılay’ya yardım eden Ahbap’ı yok sayar gibi yine insanlara formalar giydirdiler, yine böldüler ve bu konular ortaya çıkınca da yine aynı başlıklar üzerinden ilerlediler.

Yani Kızılay’ın da bizim olduğunu, Kızılay’dan da hesap sormamız gerektiğini, Ahbap’tan da hesap sormamız gerektiğini bir kez daha insanlar sanırım anlamış oldu bu konularla beraber. Hepimiz şok içinde, o içimizdeki az kalmış umut kırıntısıyla "Umarım bu haberler doğru değildir" diyoruz. Çünkü bu yalnızca Haluk Levent, Ahbap meselesi değil. Babala TV meselesi de değil. O dönemde sen de şahitsin ki insanlar, yani kumbarasındaki parayı Ahbap’a yollayan insanlar oldu. Ya da AFAD'a yollayan insanlar oldu. Bizim elbette hesap sormak hakkımız; hatta zayıf kasımız, keşke bunu daha da güçlendirsek."

Oğuzhan Uğur, dün X platformunda yaptığı açıklamada da "Haluk Levent hakkında kamuoyuna yansıyan ciddi iddialar var. Süreci an be an takip edeceğiz elbette. Zira o dönemde her birimizin emeği, çabası ve mücadelesi vardı. Gerçek neyse ortaya çıkmalı, kuruş kuruş hesabı verilmelidir. Biz de herkes gibi izliyoruz şimdilik." ifadelerini kullanmıştı.