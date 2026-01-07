İktidara karşı mücadele etmek vaadiyle CHP listelerinden meclise giren Hasan Ufuk Çakır partisinden istifa ettikten kısa bir süre AKP'ye katıldı.

AKP Grup toplantısında parti rozeti Erdoğan tarafından takılan Çakır, hızını alamayarak yaptığı konuşmada "İki başkomutan var; biri Gazi Mustafa Kemal Paşa, diğeri Recep Tayyip Erdoğan” açıklamasını yaparak kendisini meclise gönderen seçmenlerin tepkisini çekmişti.

2 AY ÖNCE ''AKP'YE GEÇECEK MİSİNİZ'' SORUSUNA SİNİRLENMİŞTİ

Çakır, 2 ay önce çıktığı bir televizyon programında partisinin genel merkezini eleştirmiş, gazeteci İsmail Dükel'in "Bir teklif olursa AKP'ye geçer misiniz?" sorusuna sinirlenerek tepki göstermişti.

Yaşanan bu değişim sosyal medyada eleştiri konusu olurken, ünlü Youtuber Oğuzhan Uğur'da Çakır'ı tiye alan bir paylaşım yaptı.

TIPKI SERDAR ORTAÇ'IN DEDİĞİ GİBİ

Çakır'ın AKP'ye katıldığı videosu ile AKP teklifine sinirlendiği videoları sosyal medya hesabından paylaşan Uğur, ''Tıpkı Serdar Ortaç'ın dediği gibi'' diyerek şarkısına gönderme yaptı.

Uğur'un bu paylaşımı sosyal medyada büyük beğeni topladı

İşte o paylaşım: