Oğuz Çetin’den taraftarı heyecanlandıran Greenwood açıklaması

Oğuz Çetin’den dikkat çeken açıklama
Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, takımın Avusturya kampı için bulunduğu Linz Havalimanı’nda taraftarlarla bir araya geldi.
Oğuz Çetin’den dikkat çeken açıklama
Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, takımın Avusturya kampı için bulunduğu Linz Havalimanı’nda taraftarlarla bir araya geldi.
Taraftarların Mason Greenwood transferine ilişkin yönelttiği soruya Çetin, “Geliyor” yanıtını verdi.
Bu kısa açıklama, transferin tamamlanmasına çok yakın olunduğu şeklinde yorumlandı.
Marsilya ile anlaşma iddiası
NTV’nin haberine göre sarı-lacivertli kulübün, İngiliz futbolcu için Fransız ekibi Marsilya ile 39 milyon 500 bin euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardığı öne sürüldü.
Haberde ayrıca Fenerbahçe Yöneticisi Cihan Kamer ile Futbol Direktörü Oğuz Çetin’in transfer sürecini tamamlamak üzere Marsilya’ya gittiği bilgisi de paylaşıldı.
Kariyerinde dikkat çeken istatistikler
Kariyerine Manchester United’da başlayan Mason Greenwood, daha sonra Getafe ve Marsilya formalarını giydi.
Genç yıldız, bugüne kadar çıktığı 293 resmi maçta 137 gol ve 46 asist üreterek Avrupa futbolunun dikkat çeken hücum oyuncularından biri olmayı başardı.
Hakan Safi de transferi duyurmuştu
Fenerbahçe başkanlık seçimleri öncesinde başkan adaylarından Hakan Safi de Greenwood konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.
Safi, yıldız futbolcuyla 4 yıllık anlaşmaya vardıklarını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:
“Mason Greenwood ile 4 yıllık anlaşma yaptık. Ona da aynısını söyledim; ‘15 golden değil 20 gol veya asistten başlayalım’ dedim. Avrupa futbolunun en üst seviyesinde kendini kanıtlamış bir futbolcumuzdur.”