Oğuz Çetin’den taraftarı heyecanlandıran Greenwood açıklaması

Safi, yıldız futbolcuyla 4 yıllık anlaşmaya vardıklarını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

“Mason Greenwood ile 4 yıllık anlaşma yaptık. Ona da aynısını söyledim; ‘15 golden değil 20 gol veya asistten başlayalım’ dedim. Avrupa futbolunun en üst seviyesinde kendini kanıtlamış bir futbolcumuzdur.”