Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Oğuz Çetin’den taraftarı heyecanlandıran Greenwood açıklaması

Oğuz Çetin’den taraftarı heyecanlandıran Greenwood açıklaması

Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Mason Greenwood transferine ilişkin yöneltilen soruya verdiği kısa cevapla sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

Kaynak: DHA
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Oğuz Çetin’den taraftarı heyecanlandıran Greenwood açıklaması - Resim: 1

Oğuz Çetin’den dikkat çeken açıklama

Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, takımın Avusturya kampı için bulunduğu Linz Havalimanı’nda taraftarlarla bir araya geldi.

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Oğuz Çetin’den taraftarı heyecanlandıran Greenwood açıklaması - Resim: 2

Taraftarların Mason Greenwood transferine ilişkin yönelttiği soruya Çetin, “Geliyor” yanıtını verdi.

Bu kısa açıklama, transferin tamamlanmasına çok yakın olunduğu şeklinde yorumlandı.

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Oğuz Çetin’den taraftarı heyecanlandıran Greenwood açıklaması - Resim: 3

Marsilya ile anlaşma iddiası

NTV’nin haberine göre sarı-lacivertli kulübün, İngiliz futbolcu için Fransız ekibi Marsilya ile 39 milyon 500 bin euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

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Oğuz Çetin’den taraftarı heyecanlandıran Greenwood açıklaması - Resim: 4

Haberde ayrıca Fenerbahçe Yöneticisi Cihan Kamer ile Futbol Direktörü Oğuz Çetin’in transfer sürecini tamamlamak üzere Marsilya’ya gittiği bilgisi de paylaşıldı.

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Oğuz Çetin’den taraftarı heyecanlandıran Greenwood açıklaması - Resim: 5

Kariyerinde dikkat çeken istatistikler

Kariyerine Manchester United’da başlayan Mason Greenwood, daha sonra Getafe ve Marsilya formalarını giydi.

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Oğuz Çetin’den taraftarı heyecanlandıran Greenwood açıklaması - Resim: 6

Genç yıldız, bugüne kadar çıktığı 293 resmi maçta 137 gol ve 46 asist üreterek Avrupa futbolunun dikkat çeken hücum oyuncularından biri olmayı başardı.

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Oğuz Çetin’den taraftarı heyecanlandıran Greenwood açıklaması - Resim: 7

Hakan Safi de transferi duyurmuştu

Fenerbahçe başkanlık seçimleri öncesinde başkan adaylarından Hakan Safi de Greenwood konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

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Oğuz Çetin’den taraftarı heyecanlandıran Greenwood açıklaması - Resim: 8

Safi, yıldız futbolcuyla 4 yıllık anlaşmaya vardıklarını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

“Mason Greenwood ile 4 yıllık anlaşma yaptık. Ona da aynısını söyledim; ‘15 golden değil 20 gol veya asistten başlayalım’ dedim. Avrupa futbolunun en üst seviyesinde kendini kanıtlamış bir futbolcumuzdur.”

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