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Kaynak: Haber Merkezi

Agos gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, 19 Ocak 2007’de gazete binası önünde o dönem 17 yaşında olan Ogün Samast tarafından düzenlenen suikast sonucu yaşamını yitirdi.

24 Ocak 2007’de tutuklanan Ogün Samast, suç işlediği sırada 18 yaşının altında olduğu için çocuk mahkemesinde yargılandı ve cezası düşürüldü.

Yaklaşık 16 yıl hapis yatan Ogün Samast, 2023 yılında cezaevinden çıktı.

Ogün Samast, cezaevinden çıktıktan sonra takım elbisesi ve tespihiyle adliye önünde fotoğraf vermişti.

Samast’ın adliyede duruşmaya katılıp tespihle poz vermesi ve rahat tavırları tartışılmıştı.

Ogün Samast bu fotoğrafı vermesi vermesinin ardından bir süre gözlerden uzaklaştı.

2024 yılında Ogün Samast’ın Alaattin Çakıcı ile fotoğrafı gündeme gelmişti.

Alaattin Çakıcı, Trabzon ve Rize’ye giderek bir dizi görüşme yapmıştı. Çakıcı, Ogün Samast’la bir araya gelmişti.

2024 yılından bu yana Ogün Samast’ın yeni bir fotoğrafı medyada yer almadı.

OGÜN SAMAST’IN YENİ FOTOĞRAFLARI

YENİÇAĞ, Ogün Samast’ın yeni fotoğraflarına ulaştı. Samast artık imaj değiştirdi, eski MHP’li başkanlarla poz verdi.

Ogün Samast iki ay önce Kocaeli’deydi. Fotoğraf karesinde eski Of Ülkü Ocakları Başkanı Devran Çakıroğlu ve eski Gölcük Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Taner Koç yer aldı.

İşte o fotoğraf:





Ogün Samast’ın 2025 yılında Bolu’da çekilen ancak bugüne dek medyada yer almayan fotoğrafında ise Boluspor Başkanı Erdal Bayrak’ın yer aldığı görüldü.

Ogün Samast’ın yeni fotoğraflarında takım elbise yerine spor kıyafetler ve spor ayakkabı tercih ederek önceki iki fotoğrafından farklı bir imajla yer alması dikkat çekti.