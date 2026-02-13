Eğitim fakültelerinin niteliğini kaybetmesine sebep olarak görülen Milli Eğitim Akademilerindeki süreç kafaları karıştırmaya devam ediyor. Eğitim takvimi henüz açıklanmadı. Öğretmen adaylarına verilecek olan aylık 32 bin liralık ücretin yetersiz olması, Ankara ve İstanbul’da eğitim alacak öğretmenlere sunulması gereken konaklama hizmetinin verilmemesi akademide eğitim başlamadan tartışma yarattı.

Akademide görev yapacak sözleşmeli eğitim personelinin istihdamına ilişkin takvim ise yayımlandı. Bugün başvurunun son günü. Toplam 826 personel alınacağı duyuruldu. Akademide görev yapacak kişilerin 231’inin öğretim üyesi olacağı açıklandı.

Bakanlık kadrosunda görev yapacak olanların mülakatla akademiye seçileceği bildirildi. Takvime bakıldığı zaman eğitimlerin nisandan önce başlamasının zor olduğu görülüyor.

'KONAKLAMA SORUNU ÇÖZÜLMELİ'

Cumhuriyet'ten Taylan Gülkanat'ın haberine göre, eğitimciler, akademide eğitim fakültelerinden farklı olarak hangi derslerin verileceği, eğitim fakültelerinde öğretmenlerin edinemediği hangi becerilerin akademi ile öğretmene kazandırılacağı konularındaki belirsizliğe de tepkili.

Eğitimciler ayrıca, Milli Eğitim Akademisinde çalışacak 231 öğretim üyesinin yapacakları işin bugüne kadar eğitim fakültelerinde verdikleri emekleri yok saymak anlamına geleceğini söylüyor ve eğitim fakültelerine sahip çıkılması gerektiğini vurguluyor.

Hürriyetçi Eğitim Sendikası Genel Başkanı Levent Kuruoğlu konuyla ilgili olarak bir açıklamada bulundu. Kuruoğlu yaptığı açıklamada Milli Eğitim Akademisi’nde öğretmenlerin harçlığa mahkum edildiğini söyledi. Kuruoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Öğretmene 32 bin TL verip, Ankara ve İstanbul’un orta yerine bırakıyorsunuz. Milli Eğitim Akademisi’nde eğitim görecek öğretmenlerin konaklama sorununu çözmek zorundasınız. 32 bin TL’ye hiçbir yerde, hiçbir öğretmen konaklayamaz! Bu yaştan sonra tekrar öğretmenlerimizi anne ve babasından harçlık alacak duruma getirdiniz!”

EĞİTİM FAKÜLTESİNİ BİTİRMEK YETERLİ OLMAYACAK

Türkiye'de 90 üniversitede 92 eğitim fakültesi var. Ancak artık öğretmenlik yapabilmek için bu fakültelerden mezun olmak yetmeyecek.

Bu okullarda eğitim gören öğretmen adayları 1 Ocak 2025'te yapılan tüm itirazlara karşın kabul edilen Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) ile hayata geçirilen Milli Eğitim Akademisi'nde gitmek zorunda olacak.

Örneğin bir genç, İzmir'deki bir üniversitenin eğitim fakültesine bağlı "Okul öncesi öğretmenliği" bölümünü 4 yılda bitirip mezun oldu. Öğretmenlik yapmak istiyorsa akademiye gitmek zorunda. "Okul öncesi öğretmenliği" bölümünün hazırlık eğitimi ise MEB'in son yayımladığı duyuruya göre Sivas'ta verilecek. Burada yaklaşık 12 aylık bir eğitim alacak. Eğitimi başarıyla bitirirse, güvenlik soruşturma ve arşiv araştırmasını sorunsuz geçerse yine de doğrudan öğretmen olarak atanamayacak. Sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edilmeye başlayacak ve 3 yıllık süreçten sonra öğretmen kadrosuna atanabilecek. Eğitimciler de bütün bu sebeplerden dolayı Milli Eğitim Akademisi'nin eğitim fakültelerini işlevsiz hale getirdiğini söylüyor.