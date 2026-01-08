Hayatım boyunca hiçbir mesleği birbiriyle kıyaslamadım.

İnsanların yaptığı her mesleğin, bir diğerinin eksik yanlarını ‘tamamlayan’ olduğunu öğrendim.

O nedenle bütün meslekler benim için hep saygındır.

*

İlkokul yıllarımda pilot olmak isterdim.

Biraz büyüyünce ortaokul yıllarında, -her ne kadar o yıllarda içimde yazarlık kırıntılarının var olduğunu fark etsem de- vaizliğe merak sarmıştım.

Çünkü bizi mükemmel yaratan ve kâinatın hakimi Allah’ı anlatır, onun bize sunduğu nimetleri, o nimetleri bize verenin bizden neleri istediklerini…

Onun mükemmel yarattığı kullarının birbirlerine nasıl davranmaları gerektiğini…

Komşusu açken tok yatanın neden vicdan azabı çekmesi gerektiğini…

Vs. vs. onları çocuk aklımla anlatmak istemiştim.

Ancak biraz daha büyüyünce her şeyin ailede başladığını…

Aile büyükleri tam çocuklarına yetemediği anda devreye öğretmenlerin girdiğini fark edince öğretmen olmak istedim.

*

Ve 15 yıla yakın -özellikle yetişkinler için Halk Eğitim Merkezi ve özel kurslarda- öğretmenlik yaptım.

O zaman daha iyi anladım ki öğretmenlik mesleği küçük insanı sevmekle başlıyordu.

“Çocuklar (Küçük insanlar yani) birbirlerini sevmeliler” diyordu ilkokul öğretmenim.

Onun için de sevmenin paylaşmak olduğunu ve bir şeyin paylaşıldıkça büyüdüğünü kendi kişisel yaşantımda fark ederek, paylaşmayı öğrenen insanların daha mutlu olacağını…

Daha ahlâklı …

Daha adil…

Adaletli…

Daha güven duyan ve güven duyulan insan olduklarını…

Ve bütün insanların kardeş olduğunu, ben ilk kez ilkokul öğretmenimden öğrenmiştim…

*

Siyahın beyaza; beyazın siyaha üstün olmadığını muhteşem öğretmen ve Allah’ın Elçisi Peygamber Efendimizin davranışlarından ve hadislerinden öğrenmiştim.

*

Ülke ve vatan sevgisini…

Vatanın ne demek olduğunu…

Vatan aşkını yüreğinde taşıyanların neleri göze alabileceğini, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ ve onun silah arkadaşlarından öğrenmiştim.

Ben duaları bile Din Bilgisi öğretmenimden okulda öğrenmiştim.

*

Velhasıl demem o ki Öğretmen, -yetiştirdikleriyle ya da yetiştiremedikleriyle- bir toplumun kaderini tayin ediyor olduğunu fark ettim.

*

Yine diyorum bütün meslekler saygındır.

İnsanlar yaptıkları meslekleri sayesinde ailelerini geçindiriyor, evlatcanlarını ‘Vatana millete hayırlı olsunlar’ diye özenle yetiştiriyorlar.

Ya insan yetiştiren insanları (Öğretmenleri), benim ülkem bir müezzinden daha az değerli iş yaptığını düşünerek, ona göre maaş verdiğini görünce içim acıdı benim.

Kimsenin maaşında gözüm yok elbette!

Herkes ailesini rahat geçindirebilecek bir ücrete kavuşabilse keşke!

Ücretler liyakat ve sorumluluk bazında değerlendirilmiyor mu?

Öyle olduğunu düşünüyorum!

Ancak öğretmenden daha fazla ücret alan müezzinin yaptığı işlere baktım da sorumluluğu öğretmenle kıyaslanacak gibi değil.

*

Tabi ki o da işine emek veriyor, mesai harcıyor ya, yine de 15 yılını bu mesleğe vermiş biri olarak, öğretmenin aldığı sorumluluk, gösterdiği caba ve sonuçları nedeniyle o mesleğe haksızlık yapılmamış mı?

Ben yapıldığını düşünüyorum.

*

Ben sadece bunu dile getirmek istedim.

Başkacada hiçbir kastım yoktur sevgili okur.