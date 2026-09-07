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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Millî Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin görev sırasında kullanacakları önlüklere ilişkin standartları belirledi. Bu kapsamda hazırlanan “Öğretmen Önlüğü Standartları Kılavuzu” Bakanlığın internet sitesinde yayımlandı.

Hazırlanan kılavuzda öğretmen önlüklerinin, eğitim ortamlarının özellikleri ile öğretmenlerin günlük kullanım ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlanmasına yönelik standartlara yer verildi.

Kılavuzda öğretmenliğin yalnızca bilgi ve deneyim aktarımından ibaret olmadığına dikkat çekilirken, öğretmenlerin öğrencilerin gelişimine rehberlik eden, eğitim ortamlarını şekillendiren ve toplumun geleceğinin inşasında önemli sorumluluk üstlenen bir mesleği yerine getirdiği vurgulandı.

Öğretmenlerin görevlerini rahat ve işlevsel çalışma koşullarında sürdürmelerinin önemine de değinilen kılavuzda, belirlenen standartların eğitim ortamlarının niteliğinin artırılmasına ve öğretmenlerin mesleki aidiyet duygusunun desteklenmesine katkı sağlamasının amaçlandığı belirtildi.