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Kaynak: AA

Bakanlık açıklamasına göre öğretmenler, il içi ilçe grupları arasında ya da iller arasında mazeret durumlarına bağlı olarak yer değişikliği başvurusunda bulunabilecek.

Aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik ve diğer gerekçelere dayalı atama süreçlerinin iki aşamada yürütüleceği bildirildi.

Öğretmenlerin ilk aşamada 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında belgeleriyle birlikte sisteme giriş yaparak ön başvuru gerçekleştireceği aktarıldı.

Ön başvurusu kabul edilen öğretmenlerden il içi ilçe grupları arasında yer değiştirmek isteyenler 27-29 Temmuz 2026’da tercih yapabilecek ve atamalar 30 Temmuz 2026’da tamamlanacak.

İller arası mazerete bağlı yer değişikliği talebinde bulunan öğretmenlerin ise 4-7 Ağustos 2026’da tercihlerini ileteceği, atamaların 11 Ağustos 2026’da sonuçlandırılacağı açıklandı.

Duyuruya ilişkin detaylı bilgiye, "https://personel.meb.gov.tr/www/2026-yili-yaz-tatili-ogretmenlerin-mazerete-bagli-yer-degistirme-duyurusu/icerik/1736" web adresinden ulaşılabilecek.