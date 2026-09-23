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Kaynak: AA / İHA

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) ile Unico Sigorta arasında, öğretmenlerin sağlık hizmetlerine erişimini destekleyen "Grup Tamamlayıcı Sağlık Sigortası" işbirliği protokolü imzalandı.

Başkent Öğretmenevi'nde düzenlenen törende konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit, uygulamanın öğretmenler açısından yeni ve önemli adımlardan biri olduğunu söyledi.

Macit, söz konusu sigortanın yaklaşık 300 bin üye öğretmeni kapsadığını belirtti.

598 SAĞLIK KURULUŞUNDA GEÇERLİ OLACAK

İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı İsa Barış ise sigortada yaş sınırı aranmadığını belirterek, 296 bin üyenin tamamının Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kapsamına alındığını açıkladı.

Barış, 14 Eylül itibarıyla bütün üyelerin sigortalandığını söyledi.

Öğretmenlerin e-Devlet üzerinden sigorta ve kullanım özellikleri ile amaçlarını görebileceğini belirten Barış, protokolle birlikte üyelerin Türkiye genelinde 598 anlaşmalı sağlık kuruluşunda hizmet alabileceğini ifade etti.

“ÖĞRETMENLERİMİZİN İYİLİĞİNE YAPILAN HER YATIRIM...”

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Macit, Bakanlık olarak öğretmenleri eğitim politikalarının merkezinde gördüklerini söyledi.

Öğretmenlerin mesleki itibarını güçlendirecek, güvenliğini sağlayacak, haklarını geliştirecek ve mesleki gelişimlerini sürekli kılacak adımlar attıklarını belirten Macit, sağlık hizmetlerine daha kolay ve nitelikli şekilde ulaşmanın önemine dikkat çekti.

Macit, “Öğretmenlerimizin iyiliğine yapılan her yatırım nihayetinde öğrencilerimize ve eğitimimizin, ülkemizin geleceğine yapılan bir adımdır.” ifadelerini kullandı.

PROTOKOL İMZALANDI

Unico Sigorta Genel Müdürü Ender Güzeler de uygulamayı kamu sağlık sistemi ile özel sağlık hizmetlerini buluşturan bir köprü olarak değerlendirdi.

Güzeler, işbirliğini genişletmeyi ve büyütmeyi hedeflediklerini belirterek projenin Türkiye'de birçok kuruma örnek olacağına inandığını söyledi. Konuşmaların ardından İLKSAN ile Unico Sigorta arasındaki işbirliği protokolü imzalandı.