Kaynak: Haber Merkezi / ANKA

Mülakat Mağduru Öğretmenler Platformu ve Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası çatısı altında toplanan öğretmenler, Ankara’da hak arayışlarını sürdürüyor. Eylemlerinin 6’ncı, açlık grevlerinin 5’inci gününe giren öğretmenler, bugün eylemlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı binası önüne taşıdı.

ÇALIŞMA BAKANLIĞI ÖNÜNDE NÖBET

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Çalışma Genel Müdürlüğü’nün Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası’na verdiği toplantı sözünü dile getiren öğretmenler, Müdürlüğün 31 Temmuz 2025 tarihli, “Özel Okul Öğretmenlerinin Çalışma Hayatı” isimli bir toplantıya sendikayı davet etmesine karşın toplantının yapılmamasını eleştirdi. Üzerinden yaklaşık bir yıl geçmesine rağmen toplantının çeşitli gerekçelerle sürekli ertelenmesine tepki gösteren öğretmenler, toplantıya yönelik bakanlıktan somut bir dönüt alıncaya kadar burada beklemeye devam edeceklerini bildirdi.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Genel Başkanı Eren Edebali, Bakanlık önünde yaptığı açıklamada, "Biz Çalışma Bakanlığı'na sesleniyoruz: Biz sözlü, ağızdan çıkan bir söz üzerine burada değiliz, resmi yazı burada. Bu resmi bir yazı, davet. Toplantıyı yapmamak suç, 5 gündür açlık grevindeyiz zorunlu olarak. Bunu bütün kamuoyu biliyor ama biz bu toplantıyı alacağız. Bu toplantı olmadan hiçbir bir şekilde, hiçbir şekilde kendi durumumuzla ilgili bu mücadelenin sonlanması ya da bitmesi ile ilgili bir müzakereye girmeyeceğiz" dedi.

Bakanlıkla görüşme talebi için toplanan ancak Bakan Işıkhan ile görüşemeyen öğretmenler daha sonra oturma eylemi başlattı.

POLİSTEN SERT MÜDAHALE

Polisin eyleme son verilmesi için talebine olumsuz yanıt verilmesi üzerine "dağılın" uyarısı yapıldı.

Polis, gruba müdahele ederek 9 öğretmeni gözaltına aldı. Gözaltı sırasında çevik kuvvet kalkanlarını kaldırarak gazetecilerin çekim yapmasını engelledi.

Avukatlar ise "mücadele dersini öğretmenler veriyor" sloganı atarak gözaltılara tepki gösterdi.