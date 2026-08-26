Eğitim-İş Sendikası, 2026 Milli Eğitim Akademisi Giriş Sınavı (MEB-AGS) sonuçlarında yaşanan hesaplama krizine sert tepki gösterdi. Sendika tarafından yapılan yazılı açıklamada, yüz binlerce öğretmenin mağdur edildiği belirtilerek hem ÖSYM hem de Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) eleştiri oklarının hedefi oldu.

ÖSYM'YE ÇİFTE STANDART TEPKİSİ

Sınav salonuna saniyelik gecikmelerle gelen adaylara dahi hiçbir esneklik tanımayan ÖSYM'nin, kendi değerlendirme sürecinde büyük bir fiyaskoya imza attığı vurgulandı. Açıklamada, "Kurallara harfiyen uyulmasını bekleyen kurum, 2026'da yaptığı sınavı 2025'in soru dağılımına göre hesaplamış, hiçbir kontrol yapmadan sonuçları ilan etmiş ve skandal ortaya çıkınca sistemi erişime kapatmıştır. Bu derece ağır bir kurumsal ihmal, sıradan bir teknik açıklamayla örtbas edilemez" ifadelerine yer verildi.

'YENİ SİSTEMİN GÜVENCESİZ OLDUĞUNUN GÖSTERGESİDİR'

Yaşanan krizin tek sorumlusunun ÖSYM olmadığı belirtilen açıklamada, MEB'in uygulamaya koyduğu Akademi modeli de eleştirildi. Üniversite mezunu öğretmenlerin geleceğinin tek bir sınava ve Milli Eğitim Akademisi'ne bağlanmasının yanlış olduğu savunularak, "Ortaya çıkan bu tablo, yeni sistemin öğretmenleri ne kadar güvencesiz, belirsiz ve denetimsiz bir sürece mahkum ettiğinin en net göstergesidir" denildi.

"DİPLOMALAR DEĞERSİZLEŞTİRİLİYOR"

Eğitim-İş, Milli Eğitim Akademisi'ne en başından beri karşı çıktıklarını bir kez daha hatırlatarak şu değerlendirmede bulundu:

"Eğitim fakültesini bitirmiş öğretmenleri yeniden 'öğretmenliğe hazırlama' kılıfıyla kurulan bu sistem, üniversitelerin saygınlığını zedelemekte ve diplomaları değersiz kılmaktadır. Öğretmenlerin istihdamını tamamen siyasi ve idari bir denetime sokan, adayların önüne sürekli yeni engeller ve bekleme süreleri koyan bu sorunlu yapının çöküşü, 2026 AGS sonuçlarıyla tüm çıplaklığıyla gözler önüne serilmiştir."