Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri öncesinde verdiği 'Mülakatı kaldıracağız' sözü havada kaldı. Mülakat, atama kontenjanlarındaki kesintiler ve öğretmenlik mesleğinin yapısal sorunları kanayan yara olarak kalmaya devam ediyor.

Öğretmenlerin mülakat, kontenjan kesintileri, belirsizlik ve yapısal sorunlar karşısında ortak bir zemin oluşturmak amacıyla kurduğu Öğretmenler Ortak Mücadele Platformu manifestosunu yayımladı. Platformdan Nariç Sarıibrahimoğlu, mağduriyetler nedeniyle yeni bir dayanışma ihtiyacının doğduğunu söyledi.

Dayanışmayı büyüteceklerini kaydeden Sarıibrahimoğlu, öğretmenlerin bütün sorunlarını kapsayan bir mücadele hedeflediklerini söyleyerek “Öğretmenler bunları yaşarken öğrencilere karşı faydalı olabilmeleri de çok mümkün değil. Sadece atanmamış öğretmenler ya da bu mağduriyetleri yaşayan öğretmenler için söylemiyorum. Bugün atanmış öğretmenlerin de binlerce sorunu var. Eğitimin tekrardan ciddiyetini kazanması toplum için de çok önemli. Herkesin mücadeleyi ve dayanışmayı ortak bir zeminde sürdürmesi gerektiğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.

ÖĞRETMENLERDEN 5 MADDELİK TALEP

Taleplerden bazıları ise şöyle sıralandı:

• Mülakatlar, yetersiz atama sayısı ve adaletsiz kontenjan dağılımı sebebiyle mağdur edilen öğretmenlerin mağduriyetlerinin giderilmesi,

• Engelli öğretmenlerin daha fazla ayrımcılığa maruz bırakılmadan atamalarının yapılması,

• Akademi uygulaması ve ücretli öğretmenliğin kaldırılması,

• Özel sektörde çalışanlar için taban maaş,

• Atama sayıları ve kontenjanların yılın başında açıklanması.