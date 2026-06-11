Öğretmenler 5 yıllık sessizliği bozdu: Botan efsanesi geri dönüyor

Topluluğun üyelerinden Ferda Yılmaz ise “2013 yılında lise öğrencisiyken Botan Efsanesi'nde görev almıştım. Şimdi ise Maarif Halk Dansları Topluluğu ile yeniden devam ediyoruz. Yaklaşık 13 yıl sonra böyle bir ekibin içerisinde olmak beni gerçekten çok mutlu ediyor. Oyunlarımızla Siirt'in kültürünü yansıtıyoruz. O zamanlar lise öğrencisiydim, bugün ise bir kurumda yöneticilik yapıyorum. O günden bugüne dans anlamında kendime çok şey kattım. Yeni ekibimiz de oldukça başarılı. Bu nedenle herkesi gösterilerimizi izlemeye davet ediyoruz” diye konuştu.