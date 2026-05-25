Olay, 21 Mayıs tarihinde Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. 5. sınıf öğrencisi R.B.D., okulda acıkınca öğretmeninden yardım isteyerek harçlık talep etti. Öğretmenin durumu babaya bildirmesi üzerine eve dönen çocuk, babası S.D. tarafından darbedildi. Ertesi gün ayrı yaşadığı annesi Derya K.’nin (32) yanına giden küçük çocuğun vücudundaki darp izleri gerçeği ortaya çıkardı.

ANNE DARP RAPORU ALIP ŞİKAYETÇİ OLDU

Oğlunun vücudundaki morlukları fark eden anne Derya K., ısrarları sonucu olayı öğrendi. Vakit kaybetmeden Manisa Şehir Hastanesi’ne giderek darp raporu alan anne, ardından emniyete giderek eski eşinden şikayetçi oldu.

MADDİ İMKANSIZLIKLAR NEDENİYLE DEVLET KORUMASINA ALINDI

Anne Derya K., ekonomik sıkıntılar nedeniyle iki çocuğuna birden bakacak gücü olmadığını belirterek yetkililerden yardım istedi. Babasının yanına şiddet nedeniyle geri gönderilemeyen, annesinin ise maddi imkansızlıklar nedeniyle yanına alamadığı 12 yaşındaki R.B.D., devlet koruması altına alınarak çocuk yurduna yerleştirildi.

"PİŞMANLIK YAŞANANLARI DEĞİŞTİRMİYOR"

Yaşanan süreci anlatan anne Derya K., adalete güvendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Oğlum acıktığı için öğretmeninden harçlık istemiş. Buna sinirlenen babası kendini kaybettiğini ve istemeden yaptığını söylüyor ama bu pişmanlık yaşananları değiştirmiyor. Oğlumun başında şişlik vardı, sadece tokat değil yumruk da atmış. Bir babanın evladına bunu yapmasını kabul edemiyorum. Hak ettiği cezayı almasını istiyorum."

Hastaneden alınan darp raporunda ciddi bir hayati bulguya rastlanmazken, polis olayla ilgili tahkikatını sürdürüyor.