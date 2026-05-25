Öğrencinin panik içinde sınıftan çıkarak yardım istemesi ve öğretmenin Heimlich manevrası uyguladığı anlar okulun güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, 5 Mayıs’ta İbrahim Fikri Anıl Ortaokulu’nda meydana geldi. 26 yıllık öğretmen Erdal Karakaya, ders için sınıfa geçtiği sırada bir öğrencinin telaşla dışarı çıktığını fark etti. Nefes almakta zorlanan ve boğazını işaret ederek yardım isteyen 10 yaşındaki çocuğun durumunu hemen anlayan öğretmen, vakit kaybetmeden Heimlich manevrası uyguladı. Yapılan müdahale sonucunda öğrencinin soluk borusunu tıkayan gözleme parçası çıkarıldı ve çocuk yeniden rahat şekilde nefes almaya başladı. Altı yıldır aynı okulda görev yapan Karakaya’nın sakin ve bilinçli davranışı, olası bir facianın önüne geçti.