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Öğretmenlerin 29-30 Haziran tarihlerinde yapılacak mesleki çalışma seminerleri çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. Okullarda 2025-2026 eğitim öğretim yılı ise 26 Haziran Cuma günü karne dağıtımıyla sona erecek.

Eğitim öğretim yılının tamamlanmasının ardından uygulanacak mesleki çalışma programı için hazırlıklar tamamlandı.

Bakanlık tarafından alınan karara göre, 29-30 Haziran’daki mesleki çalışmalar Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden çevrim içi olarak yapılacak.

Yönetici ve öğretmenler, “2026 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Semineri”ni 5 Temmuz Pazar günü saat 23.59’a kadar tamamlayabilecek.

Söz konusu seminerin “Bağımsızlık (Bağımlılık) ve Aile” ile “Dijital Çağ ve Aile” başlıklarında hazırlanan eğitim içeriklerinden oluştuğu belirtildi.