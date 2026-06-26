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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına yapılacak öğretmen atamalarında sonuç heyecanı yaşanıyor. Başvurularını tamamlayan binlerce öğretmen, görev yapacakları okulları öğrenmek için sonuçların açıklanmasını bekliyor.

Yönetici görevlendirme sonuçlarının ilan edilmesinin ardından gözler proje okullarına yapılacak öğretmen atamalarına çevrildi. Adaylar, sonuçların yayımlanacağı tarihi yakından takip ediyor.

PROJE OKULU ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2026 yılı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Sonuçları 16 Haziran'da ilan edildi.

Aynı takvim doğrultusunda, proje okullarına yönelik öğretmen atama sonuçlarının 26 Haziran 2026 Cuma günü erişime açılacağı bildirildi.

Başvuruda bulunan öğretmenler, sonuçlarını 26 Haziran itibarıyla MEB tarafından yayımlanacak sistem üzerinden görüntüleyebilecek.