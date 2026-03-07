Öğretmen atamalarındaki mülakat süreci bir kez daha tartışma konusu oldu. MHP'nin, son dönemde kamuoyunda geniş yer bulan sınav ve mülakat odaklı tartışmaları sonlandırmak amacıyla yeni bir kanun teklifi üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

Öğretmen atamalarında uygulanan mülakat sistemi, her ne kadar son genel seçimde AKP tarafından kaldırılacağı vaat edilse de kalkmadı.

MHP'nin mülakat sistemini sonlandırmaya yönelik yasal bir hazırlık içerisinde olduğu bilgisi edinildi. Bu adımın arkasında, yazılı sınavda yüksek başarı elde etmesine rağmen mülakat aşamasında düşük puan alarak elendiğini iddia eden adayların tepkileri yatıyor. Adaylar, mevcut değerlendirme kriterlerinin şeffaflıktan uzak olduğunu ve liyakati tam olarak yansıtmadığını savunuyor.

2024 KPSS döneminde de benzer itirazlar kamuoyunda geniş yankı bulmuştu. Ancak 2025 yılı itibarıyla hayata geçirilmesi öngörülen Akademi Giriş Sınavı (AGS) sistemine dair takvimin ve uygulama detaylarının henüz netlik kazanmaması, süreci yeni bir belirsizliğe sürükledi.



MECLİSTE HAZIRLIK

Meclis kulislerinde öğretmen atamalarına ilişkin yeni bir yasal düzenleme hazırlığının sürdüğü konuşuluyor. Bu gelişmelere göre MHP son üç yılda mülakat ve sınav süreçlerinde yaşanan tartışmaları gidermeye yönelik kapsamlı bir düzenleme üzerinde çalışıyor.

Hazırlık aşamasındaki düzenlemenin hem geçmişte yaşanan hak kayıplarını ele alması hem de benzer sorunların tekrar yaşanmaması için yeni kurallar getirmesi hedefleniyor.

Nefes'in haberine göre, taslak çalışmalarda mülakat puanlarının daha objektif ölçütlere bağlanması, değerlendirme süreçlerinin denetlenebilir hâle getirilmesi ve yazılı sınav puanının atamalardaki ağırlığının artırılması gibi başlıkların ele alındığı belirtiliyor. Önümüzdeki dönemde hazırlanacak düzenlemenin Meclis gündemine gelip gelmeyeceği ve atama sisteminde nasıl değişiklikler yapılacağı ise yapılacak çalışmaların ardından netlik kazanacak.