9 Ocak 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelik, öğretmenlerin atama, tayin ve yer değiştirme prosedürlerine ilişkin önemli değişiklikler içeriyor. Yönetmelik kapsamında, hizmet bölgeleri ve alanları, hizmet puanı hesaplama kriterleri, mazeret ve isteğe bağlı tayin takvimi ile aynı okulda görev yapabilecek maksimum süre gibi konularda düzenlemeler yapıldı. İşte yeni yönetmelik...

ÖĞRETMENLER İÇİN ZORUNLU ÇALIŞMA SÜRESİ 3 YIL OLARAK GÜNCELLENDİ

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni düzenlemesine göre, 16 Haziran 2023 sonrası göreve başlayan öğretmenlerin zorunlu çalışma süresi 3 yıl olarak belirlendi. Ayrıca öğretmenlerin aynı okulda görev yapabileceği azami süre 12 yıl olarak kayda geçirildi. Bu süreyi tamamlayan öğretmenlerin atamaları, hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak yapılacak.

ZORUNLU ÇALIŞMA SÜRESİNDE HİZMET ALANI VE YILLAR

Yönetmelik kapsamında, 16/6/2023 sonrası göreve başlayan öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüğüne, sözleşmeli öğretmenlikte geçirilen süreler de dahil ediliyor. Hizmet bölgeleri ve alanlarına göre zorunlu çalışma süreleri şöyle belirlendi:

Birinci hizmet bölgesindeki iller:

4’üncü hizmet alanı: 7 yıl

5’inci hizmet alanı: 6 yıl

6’ncı hizmet alanı: 5 yıl

İkinci hizmet bölgesindeki iller:

4’üncü hizmet alanı: 6 yıl

5’inci hizmet alanı: 5 yıl

6’ncı hizmet alanı: 4 yıl

Üçüncü hizmet bölgesindeki iller:

1’inci ve 2’nci hizmet alanı: 5 yıl

3’üncü ve 4’üncü hizmet alanı: 4 yıl

5’inci ve 6’ncı hizmet alanı: 3 yıl