Öğretmen adaylarının heyecanla beklediği süreç hakkında önemli açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, atama takvimi ve planlamaya dair net mesajlar verdi. Tüm gözler şimdi Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi takvim duyurusuna çevrildi.

10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASINDA GÜNCEL DURUM

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre Bakan Tekin, Millî Eğitim Akademisi’nde hazırlık eğitimi gören öğretmen adaylarının atanma zamanına yönelik soruya açıklık getirdi. Tekin, “Akademi eğitimi tamamlanır tamamlanmaz atamaları gerçekleştireceğiz. Bu uygulama her yıl sürecek. Evet, her sene öğretmen alımı yapacağız” dedi.

MEB 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı henüz 10 bin öğretmen atamasına dair resmi bir takvim yayımlamadı.

BRANŞ DAĞILIMI NETLEŞTİ Mİ?

Atama yapılacak branşlara ilişkin kontenjan dağılımı henüz kesinleşmedi. Akademi Giriş Sınavı (AGS) sonuçları ve branş bazındaki ihtiyaç analizleri tamamlandıktan sonra kontenjanlar belirlenecek.