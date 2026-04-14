İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğinde Paşabahçe mevkiinde gerçekleştirilen etkinlik MEB Akademik Kurul Üyesi Prof. Dr. Salim Pilav, Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan ve öğretmenler adaylarının katılımıyla düzenlendi.

Etkinlikte öğretmen adayları ile birlikte fidan diken Pilav ve Erdoğan, etkinlikte emeği geçen öğretmenleri tebrik ederek ilgili paydaş kurumlara teşekkür etti.

Öğretmenlik mesleğinin sabır ve emek gerektirdiğini dile getiren MEB Akademik Kurul Üyesi Prof. Dr. Salim Pilav, "Öğretmenlik mesleği, tıpkı bir fidanı büyütmek gibi sabır, emek ve özveri gerektirir. Bugün toprakla buluşturduğumuz her bir fidan, geleceğe bırakılan anlamlı bir mirastır. Öğretmen adaylarımızın da aynı bilinçle ülkemizin yarınlarını inşa edeceğine inanıyorum" dedi.

Erdoğan ise dikilen fidanların öğretmenler adına oluşturulan hatıra ormanında yaşatılacağını belirtti.