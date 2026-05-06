Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde eğitim veren Hacı Mehmet Fevzi Köylü Anadolu İmam Hatip Lisesi, yıl sonu etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Vakti Kuşanmak" isimli sergiye ev sahipliği yaptı. Okul salonunda gerçekleştirilen ve öğrencilerin el emeği eserlerinin görücüye çıktığı etkinlik, katılımcılardan tam not aldı.

Serginin açılış kurdelesini; Burhaniye Kaymakamı Cumali Atilla, İlçe Müftüsü Mehmet Tüfekçioğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni birlikte kesti. Açılışın ardından stantları tek tek gezen Kaymakam Atilla, eserler hakkında öğrencilerden bilgi alarak emekleri için kendilerine teşekkür etti.



Yıl boyunca hazırlanan yüzlerce ürünün sergilendiği etkinlikte, sadece bitmiş eserler sunulmadı; öğrenciler aynı zamanda canlı performanslarla sanatlarını icra etti. Sergide öne çıkan çalışmalar şunlar oldu:

Filografi ve Ağaç Yakma sanatının nadide örnekleri,

Geleneksel Ebru çalışmaları,

Su kabağı işlemeciliği,

Üzerine ayet ve hadislerin işlendiği kanaviçeler.

Sergide görev alan öğrenciler, hazırladıkları projelerin temel amacının manevi değerleri sanat yoluyla tanıtmak olduğunu vurguladı.

Rana Mısra: "Kanaviçelerimize ayet ve hadisleri nakşettik. Amacımız arkadaşlarımıza namazın önemini ve güzelliğini estetik bir dille anlatmaktı."

Muhammet Gök: "İtikaf panomuz büyük ilgi gördü. Kaymakamımızın beğenisi bizleri motive etti. Bu tür etkinliklerde yer almaya devam edeceğiz."

Atiye Coşkun: "İmanımızı güçlendirmek ve ibadet bilincini artırmak için hazırladığımız sunumları diğer okullardan gelen arkadaşlarımızla paylaştık."

Etkinliğin koordinatörlerinden Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Talha Kuzu, öğrencilerin zihinlerindeki fikirleri sanatla birleştirdiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Vakti Kuşanmak sergisiyle öğrencilerimiz birbirinden kıymetli eserler ortaya koydular. Sanat ve düşüncenin birleşimiyle ortaya çıkan bu mükemmel tabloda emeği geçen tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum."

Çevre okullardan gelen öğrencilerin de yoğun katılım gösterdiği sergi, bilgilendirici sunumlar ve görsel şölen eşliğinde sona erdi.