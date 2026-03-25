ÜNİVERSİTELERDE FARKINDALIK PANELLERİ DÜZENLENDİ

Bilgilendirme çalışmalarının ilki Eskişehir Teknik Üniversitesi’nde (ESTÜ), ikincisi ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde (ESOGÜ) gerçekleştirildi. ESOGÜ’deki panel, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Fazıl Tekin Konferans Salonu’nda yapıldı.

BAŞSAVCI KARAKÜLAH: “CİDDİ HUKUKİ SONUÇLARI VAR”

Panelin açılışında konuşan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, bilişim sistemleri kullanılarak işlenen dolandırıcılık suçlarının önemli bir sorun haline geldiğini belirtti.

Karakülah, özellikle banka hesaplarının üçüncü kişilere kullandırılması veya kiralanmasının ciddi riskler barındırdığına dikkat çekerek, bu tür eylemlerin yalnızca etik değil, aynı zamanda hukuki sonuçlar doğurduğunu vurguladı.

“KOLAY KAZANÇ VAADİNE ALDANMAYIN”

Gençlerin ve öğrencilerin çoğu zaman kolay kazanç vaadiyle hedef alındığını ifade eden Karakülah, şu uyarılarda bulundu:

Banka hesaplarının kişiye özel olduğu ve tüm sorumluluğun hesap sahibine ait olduğu

Hesabını kullandıran kişilerin, dolandırıcılığa doğrudan katılmasa bile suça iştirak veya kara para aklama kapsamında yargılanabileceği

“Kısa süreliğine kullanacağız” gibi ifadelerin dolandırıcılık şebekelerinin sık kullandığı yöntemler olduğu

Savcılardan Detaylı Bilgilendirme

Panelde ayrıca Eskişehir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Savaş Kılıç ile Cumhuriyet savcıları Argun Demir Kandemir ve Köksal Sekmen de öğrencilere bilişim suçları ve banka hesaplarının kötüye kullanımı hakkında kapsamlı bilgiler verdi.

Program, öğrencilerin yönelttiği soruların yanıtlanmasıyla sona erdi.

YOĞUN KATILIM DİKKAT ÇEKTİ

Etkinliğe, ESOGÜ Rektörü Kamil Çolak, adli ve akademik yetkililer ile çok sayıda öğrenci katıldı. Yetkililer, benzer bilinçlendirme çalışmalarının önümüzdeki süreçte de devam edeceğini belirtti.

UZMANLARDAN UYARI

Yetkililer, IBAN dolandırıcılığına karşı vatandaşların şu noktalara dikkat etmesi gerektiğini vurguluyor:

Banka bilgilerinizi kesinlikle üçüncü kişilerle paylaşmayın

Hesabınızı başkalarının kullanımına açmayın

Şüpheli durumlarda derhal bankanıza ve emniyet birimlerine başvurun

Bu tür bilinçlendirme faaliyetlerinin, özellikle gençler arasında artan dolandırıcılık vakalarının önlenmesinde kritik rol oynadığı ifade ediliyor.