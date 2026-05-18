Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 18-19 Mayıs tarihinde ATO Congresium'da TEKNOCAK Teknoloji ve İnovasyon Festivali düzenlendi. Festivale 81 ilden yaklaşık 500 mühendis ve üniversite öğrencisi katılırken, 100'ün üzerinde proje yer aldı.
Öğrencilerin 'Çağan'ını Bahçeli 'Yağız' yaptı
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 18-19 Mayıs tarihinde ATO Congresium'da düzenlenen TEKNOCAK Teknoloji ve İnovasyon Festivali'ni MHP Lideri Devlet Bahçeli ziyaret etti. Bahçeli, üniversite öğrencilerinin geliştirdiği bir araca "Yağız" ismini vererek kaputuna aracın yeni ismini yazdı.
MHP Lideri Devlet Bahçeli, TEKNOCAK Teknoloji ve İnovasyon Festivali'ni ziyaret etti. Tek tek stantları gezen Bahçeli, projeler hakkında bilgi aldı. Bahçeli, proje sahiplerini tebrik ederek, başarılar diledi.
Festivalde, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin ismini verdiği yarış araçları "Göktay 1" ve "Göktay 2" de yer aldı. Öte yandan MHP Lideri Devlet Bahçeli Teknocak Festivali'nde üniversite öğrencilerinin geliştirdiği elektrikli bir araca "Yağız" ismini verdi. Bahçeli kalemle aracın üzerine yeni ismini yazdı.
Festivale katılan Bahçeli, stantları tek tek gezerek projeler hakkında bilgi aldı. Bahçeli'ye ziyaret sırasında Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım eşlik etti. Bahçeli, ayrıca İSTİKLAL isimli yarış aracının da kaputunu imzaladı
Proje sahipleriyle sohbet eden Bahçeli, katılımcıları tebrik ederek başarılar diledi.