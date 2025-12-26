Dilovası ilçesindeki GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bir öğretmen, öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik hassasiyetini ölçmek amacıyla sosyal deney gerçekleştirdi.

Öğrencilerin Atatürk hassasiyeti yürekleri ısıttı - Resim : 1

Deney kapsamında Atatürk portresi okul içinde merdivenin yanına yatay ve duvara yaslı şekilde yere bırakıldı.

Öğrencilerin Atatürk hassasiyeti yürekleri ısıttı - Resim : 2

Durumu fark eden öğrencilerden biri portreyi düzeltti, diğeri portreyi yerden kaldırdı. Başka bir öğrenci ise portreyi yerden alarak daha yükseğe koydu. Öğrencilerin gösterdiği duyarlılık ve hassasiyet, okulun güvenlik kamerasına yansıdı.