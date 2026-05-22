Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Öğrencilerin hazırladığı eserler, sınıf öğretmenleri tarafından bir araya getirilerek yayıma hazır hale getirildi.

Aydıntepe Şehit Oktay Altuntaş İlkokulu’nda yürütülen proje, öğrenci ve velilerin yoğun katılımıyla dört ay boyunca devam etti. 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde gerçekleştirilen çalışma, sınıf öğretmeni Rukiye Çakmakçı’nın rehberliğinde ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda uygulandı.

Proje sürecinde öğrenciler, aileleriyle birlikte çeşitli eğitim etkinliklerinde aktif rol aldı. “Aile Yılı” teması çerçevesinde düzenlenen faaliyetlerde deney çalışmaları, sanat etkinlikleri, hikâye okuma ve yazma uygulamalarına yer verildi. Böylece çocukların aileleriyle kaliteli zaman geçirmesi, okuma-yazma becerilerinin desteklenmesi ve okul-aile iş birliğinin güçlendirilmesi amaçlandı.

Etkinliklerin sonunda öğrencilerin aileleriyle hazırladığı hikâyeler, “Ailemle Eğitim Yolculuğum” adıyla kitap haline getirildi. Derlenen eserler öğrencilere hediye edilerek proje anlamlı bir hatıraya dönüştürüldü.

Veliler ise proje kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerin yanı sıra okulun kültür ve sohbet odasında düzenlenen okuma saatlerinin çocukların sosyal ve akademik gelişimine olumlu katkı sağladığını ifade etti.