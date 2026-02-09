Üniversite öğrencilerine yönelik ÖTV muafiyeti vaadi, son dönemde teknoloji alışverişi yapmayı planlayan gençler arasında yeniden gündem oldu. Özellikle akıllı telefon, tablet ve bilgisayar fiyatlarının yükselmesiyle birlikte, bu düzenlemenin yürürlüğe girip girmediği sıkça soruluyor. Mevcut durumda ise kritik bir ayrım var: teklif var ama yasa yok.

DÜZENLEME NEYİ KAPSIYOR?

TBMM’ye sunulan kanun teklifine göre üniversite öğrencilerinin:

Akıllı telefon, tablet ve bilgisayar alımlarında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), bazı yorumlara göre ise Katma Değer Vergisi (KDV) muafiyetinden yararlanabilmesi hedefleniyor. Teklif metninde dikkat çeken en önemli noktalardan biri, bu muafiyetin fiyat sınırı veya marka kısıtı olmadan uygulanmasının planlanması.

Yani teklif yasalaşırsa, yalnızca belirli modeller değil, tüm cihazlar kapsama alınabilecek.

SATIŞ YASAĞI ŞARTI ÖNE ÇIKIYOR

Teklifte yer alan en net şartlardan biri, satın alınan cihazın en az iki yıl boyunca satılamaması. Bu maddeyle birlikte, düzenlemenin ticari amaçlarla kötüye kullanılmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Cihazın ikinci el piyasasına erken düşmesi halinde, vergi avantajının geri alınması da ihtimaller arasında yer alıyor.

ŞU ANDA GEÇERLİ Mİ?

Bu noktada en sık yapılan yanlışın altını çizmek gerekiyor: Öğrencilere ÖTV muafiyeti şu an yürürlükte değil. Teklif henüz Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kanunlaşma sürecini tamamlamış değil. Komisyon aşamaları ve Genel Kurul görüşmeleri tamamlanmadan herhangi bir resmi uygulama başlamıyor.

Dolayısıyla şu anda öğrencilerin mağazaya gidip ÖTV’siz telefon, tablet veya bilgisayar alması mümkün değil.

MEVCUT SİSTEMDE DURUM NE?

Şu an yürürlükte olan uygulama, geçmişte hayata geçirilen sınırlı destek modeli. Bu sistemde:

Belirli fiyat sınırları

Yerli üretim şartları

Sınırlı model listeleri

gibi kriterler bulunuyor. Yeni teklif ise bu sınırlamaları tamamen kaldırmayı ve daha geniş kapsamlı bir destek sağlamayı hedefliyor. Ancak bu değişiklikler yalnızca teklif aşamasında.

MECLİS SÜRECİ NEDEN UZUYOR?

Vergi düzenlemeleri, doğrudan bütçe gelirlerini etkilediği için Meclis’te en dikkatli ele alınan başlıklardan biri. Özellikle ÖTV ve KDV gibi kalemlerde yapılacak muafiyetlerin kamu maliyesine etkisi ayrıntılı şekilde hesaplanıyor. Bu da sürecin zaman almasına neden oluyor.

Ayrıca düzenlemenin yalnızca üniversite öğrencilerini kapsaması, uygulama ve denetim mekanizmalarının nasıl işleyeceği konusunda da ek çalışmaları gerektiriyor.

SON DURUM NEYİ GÖSTERİYOR?

Özetlemek gerekirse:

Öğrencilere ÖTV muafiyeti için kanun teklifi var

Telefon, tablet ve bilgisayar alımlarını kapsaması planlanıyor

Satış yasağı gibi net şartlar içeriyor

Ancak henüz yasalaşmadı

Şu an için resmi ve aktif bir muafiyet uygulaması yok

Düzenlemenin hayata geçip geçmeyeceği, Meclis’teki görüşmelerin seyrine bağlı. Öğrenciler için umut vadeden bu teklifin kaderi, önümüzdeki dönemde yapılacak oylamalarla netleşecek.