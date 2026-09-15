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Kaynak: İHA

Rönesans Eğitim Vakfı'nın (REV), eğitimde fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla yürüttüğü Burs Programı için 2026-2027 eğitim öğretim yılı başvuruları resmen başladı. Eğitimin farklı kademelerindeki gençlerin kişisel ve mesleki gelişimlerini desteklemeyi hedefleyen vakıf, yeni dönemde de öğrencilere kapılarını açıyor.

BAŞVURULAR ÇEVRİM İÇİ ALINACAK

Eğitimde fırsat eşitsizliklerini azaltmaya odaklanan programdan yararlanmak isteyen öğrenciler, başvurularını 15 Eylül ile 15 Ekim tarihleri arasında çevrim içi olarak gerçekleştirebilecek. Adaylar başvuru koşulları ve detaylı sürece basvuru.revakademi.org adresi üzerinden ulaşarak işlemlerini tamamlayabilecek.

9 AY BOYUNCA KESİNTİSİZ DESTEK

Burs programı kapsamında destek almaya hak kazanan üniversite öğrencilerine ekim-haziran dönemini kapsayan toplam 9 ay boyunca ödeme yapılacak.

BURSİYERLERİN ORANLA 50'Sİ KIZ ÖĞRENCİLERDEN OLUŞUYOR

Bugüne kadar 15 bin öğrenciye burs sağlayan REV Burs Programı, kapsayıcı yaklaşımıyla öne çıkıyor. Bursiyerlerinin oranla 50'si kız öğrencilerden oluşan vakıf, yalnızca maddi destek sağlamakla kalmıyor; online eğitim platformu ve gönüllülük çalışmalarıyla gençlerin çok yönlü gelişimine de katkı sunuyor. Program kapsamında her yıl yüzlerce genç kişisel gelişim eğitimleri alırken, sosyal sorumluluk projeleriyle topluma fayda sağlıyor.