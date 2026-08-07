Çankırı'da geleceğin bilinçli bireylerini yetiştirmeye yönelik etkinlikler kapsamında öğrenciler, Çankırı İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Gerçekleştirilen programda öğrenciler, itfaiyecilik mesleğinin görev ve sorumluluklarını yerinde öğrenme fırsatı yakaladı.
Çankırı Gençlik Merkezi'nde eğitim gören öğrenciler, itfaiye ekipleri tarafından karşılandı. Ziyaret sırasında öğrencilere yangınlara müdahalede kullanılan araçlar ile ekipmanlar tanıtıldı.
İtfaiye araçlarını yakından inceleyen öğrenciler, ekipmanların nasıl kullanıldığına ilişkin bilgi aldı.
İTFAİYECİLİK MESLEĞİNİ TANIDILAR
İtfaiye personeli, öğrencilere itfaiyecilik mesleğinin önemini, yangınlara müdahale süreçlerini ve afetlerde yürütülen çalışmaları anlattı.
Öğrenciler merak ettikleri soruları itfaiyecilere yöneltirken, mesleğe ilişkin bilinmeyen birçok detayı öğrenme imkânı buldu.
Eğitici ve keyifli geçen ziyaretin sonunda öğrenciler, itfaiye ekipleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Etkinliğin, çocukların meslekleri yakından tanımasına ve afet bilincinin artırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.