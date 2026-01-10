İzmir Bornova'da iddiaya göre Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni D.T., 16 yaşındaki Ş.A., E.K., D.D., A.Y., E.N.K. ve N.K. adlı altı kız öğrenciyi okul yönetimi ve velilerin bilgisi olmadan ders saatleri içinde okul dışına çıkardı.

Velilerin şikayet dilekçelerine göre öğrencilere, gün boyu öğretmenin evinde koli taşıma, eşya toplama ve temizlik yaptırıldı.

Şikayet üzerine il milli eğitim müdürlüğü soruşturma başlattı. Görüntülerde öğrencilerin bulunduğu ortamda sigara ve içki şişelerinin yer aldığı öne sürüldü.

İzmir Valiliği 9 Ocak’ta T.D.’nin gözaltına alınıp görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Öğretmen hakkında suç duyurusunda da bulunuldu.

Adliyeye sevk edilen D.T. ‘yurt dışı çıkış yasağı’ şeklinde adli kontrol tedbiriyle salıverildi.