Yeni eğitim ve öğretim döneminin kapılarını açmasına çok az bir zaman kala, maddi imkanları kısıtlı olan ailelerin yardımına Esenyurt Belediyesi koştu. 14 Eylül tarihinde ders başı yapacak olan öğrencilerin eğitim hayatlarına katkı sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında ilçe genelinde dev bir sosyal yardım projesi hayata geçirildi. Zorlaşan ekonomik koşullarda velilerin üzerindeki ağır kırtasiye yükünü almayı hedefleyen belediye, binlerce çocuğun yüzünü güldürdü.

Esenyurt genelinde tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları ile okula yeni başlayacak minikler için hazırlanan destek paketleri, eğitim-öğretim yılı başlamadan önce titizlikle tamamlandı. Yapılan bu yardım hamlesi, okul alışverişi döneminde bütçesi sarsılan aileler için adeta bir can suyu oldu.

Esenyurt Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen hummalı çalışmalar neticesinde, okul sıralarını dolduracak olan 28 bin öğrenciye ulaşıldı. Hazırlanan eğitim setleri doğrudan öğrencilerin kayıtlı olduğu okullara teslim edildi. Bu kapsamda özellikle okula ilk adımı atacak olan 16 bin 251 birinci sınıf öğrencisinin tüm temel kırtasiye malzemeleri eksiksiz şekilde sıralarına yerleştirildi.

Belediye ekipleri yalnızca ilkokul öğrencilerini değil, okul öncesi eğitim alan minikleri de unutmadı. Esenyurt Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren 12 ayrı kreşte eğitim görecek yaklaşık bin küçük öğrencinin kırtasiye setleri de eğitim yuvalarında hazır hale getirildi. Böylece çocukların ilk ders gününde ihtiyaç duyacakları tüm gereçler daha ders zili çalmadan sınıflara ulaştırılmış oldu.



Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, konuya ilişkin yaptığı açıklamada belediye olarak öğrencilerin eğitim yolculukları boyunca her zaman yanlarında duracaklarını vurguladı. Sosyal medya hesapları üzerinden de komşularına seslenen Aksoy, eğitime verilen önemin altını çizdi.

Can Aksoy paylaşımında, önümüzdeki hafta itibarıyla yeni eğitim ve öğretim yılını başlatmanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti. Esenyurt Belediyesi olarak 16 bin 251 ilkokul birinci sınıf öğrencisinin kırtasiye setlerini bir hediye olarak özenle hazırladıklarını belirten Aksoy, 12 kreşte bulunan yaklaşık 1000 öğrencinin de kırtasiye malzemelerinin okullarında onları beklediğini bildirdi. Değerli öğretmenler ve kıymetli öğrenciler için yeni dönemin başarı ve mutluluk getirmesini temenni eden Aksoy, eğitimin her kademesinde sosyal belediyecilik anlayışını sürdüreceklerini kaydetti.

Sadece kırtasiye desteğiyle sınırlı kalmayıp, ilçedeki okulların fiziksel şartlarının iyileştirilmesi ve hijyen standartlarının artırılması yönünde de kapsamlı çalışmalar yürüttü. Çocukların daha sağlıklı, temiz ve güvenli alanlarda eğitim görebilmeleri adına ilçe sınırları içindeki okul binalarında temizlik ve bakım faaliyetleri gerçekleştirildi.