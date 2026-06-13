Öğrenciler tarihin sıfır noktasında...Göbeklitepe'de yenilenebilir enerji eğitimi verildi

Özmen, Göbeklitepe'de mevcut bir enerjinin olduğunu belirterek "Bu 'T' sütunlarının güneşin ışınlarına göre bir dizilme amacı var. Bunu ilk yapan insanlardan itibaren bir mantıkla yapıyorlar. Biz bu mantığı çocuklara anlatmak istedik aslında. İlk günden bugüne kadar enerjiden, sıcaklıktan bahsettik. Sonra Göbeklitepe'ye geldik ve dedik ki 'T' sütunlara bakalım. Doğum var, ölüm var, üzerine işlenmiş hayvan figürleri var. Bunların hepsinin bir mantığı var, bir açıklaması var, bir mitolojisi var. Bunlardan bahsederken enerjiye de vurgu yapmamız gerekiyor. Çünkü 'T' sütunlarının güneş enerjisi ile bağlantısı var, ışınlarıyla bağlantısı var dedik çocuklara." diye konuştu.