Bayburt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında Demirözü Ortaokulu’nda “Sıfır Atık ve Çevre Farkındalığı” eğitimi düzenlendi.

Programda öğrencilere; sıfır atık uygulamalarının temel prensipleri, atıkların kaynağında ayrılması, geri dönüşümün işleyişi, doğal kaynakların tasarruflu kullanımı ve çevre dostu tüketim alışkanlıkları hakkında bilgi verildi.

Eğitim sürecinde ayrıca doğayı korumada bireysel sorumluluğun önemine vurgu yapılarak, öğrencilerin okulda, evde ve günlük hayatlarında uygulayabilecekleri çevreci davranış örnekleri paylaşıldı.