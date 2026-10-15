İstanbul’da etkisini gösteren şiddetli sağanak nedeniyle birçok bölgede ev ve iş yerlerini su bastı, yollar göle döndü. Ayazağa’da bulunan bir spor okulunda antrenman yapan bir grup öğrenci okulu su bastığı için mahsur kaldı. Öğrenciler, öğretmenlerinin çabasıyla kurtuldu. Bir öğretmenin, öğrencilerini sırtına alarak güvenli bölgeye taşıdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Öğrenciler selde mahsur kaldı: Öğretmen sırtında taşıdı
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İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle Ayazağa Spor Okulu’nu su bastı. Okulda antrenmanda olan öğrencileri öğretmenleri kurtardı.
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