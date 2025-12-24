Olay, Buca ilçesi Aydoğdu Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle iki öğrenci grubu arasında başlayan tartışma, kısa sürede alevlenerek toplu kavgaya dönüştü. Onlarca öğrencinin birbirine girdiği kavgada, gençler sokak ortasında tekme ve tokat birbirine girdi.



Mahallede paniğe yol açan kavga, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kayda alındı. Görüntülerde; kalabalık grubun birbirini darp ettiği, saldırdığı görüldü.

Kavgada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken vatandaşlar okulda güvenlik görevlisi olmamasına isyan etti.