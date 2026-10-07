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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



‎Bilecik Belediyesi çocuk tesisleriyle özel eğitim kurumlarında okuyan minik öğrenciler, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

‎Veteriner İşleri Müdürlüğü Hekimleri ve barınak çalışanları, öğrencileri ağırlayarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

‎Sokak hayvanları ve tedavi merkezi ile ilgili merak ettikleri soruların cevaplarını da bulan öğrenciler, hayvanları severek, beraberlerinde getirdikleri mamaları verdi.

‎10 OKULDAN YÜZLERCE ÖĞRENCİ SOKAK HAYVANLARINI ZİYARET ETTİ

‎Veteriner İşleri Müdürü Ömür Çelik ve çalışanlar, ziyarette bulunan çocuklara, yaptıkları çalışmalar yanı sıra sokak hayvanlarının korunması ve beslenmesi konularında öğrencilere bilgiler paylaştı.

‎Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde can dostlarımız için mama üretimi de yaptıklarını hatırlatan Çelik öğrencilerin barınağı istedikleri zaman ziyaret edebileceğini söyledi.

‎Öğrenci ve öğretmenler de can dostlarımız sokak hayvanlarının en güzel şekilde barındığını görmekten duyduğu sevinci belirterek, yetkililere teşekkür etti.