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Konya’nın Bozkır ilçesinde, Bozkır İmam Hatip Mezunları Derneği’ne (BİMDER) bağlı erkek öğrenci yurdunda kalan bir öğrencinin darbedildiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre, Bozkır ilçesinde faaliyet gösteren BİMDER’e ait erkek öğrenci yurdunda yaşandığı öne sürülen şiddet olayı kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu.

Yurtta kalan bir öğrencinin savunmasız halde darbedildiğini gösteren görüntülerin ortaya çıkması üzerine olay gündeme taşındı.

Görüntülerde, bir görevlinin öğrenciye fiziksel şiddet uyguladığı anlar net şekilde yer alırken, darp olayını gerçekleştiren kişinin M.G. olduğu iddia edildi. Şiddet uyguladığı öne sürülen M.G.’nin daha önce de benzer olaylar ve hak ihlali iddialarıyla gündeme geldiği ileri sürüldü.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ortaya çıkan görüntülerin ardından resmi makamlar harekete geçti. Öğrenciye yönelik şiddet ve darp iddialarına ilişkin Savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, yurt yönetimi ile şiddet uyguladığı öne sürülen M.G.’nin ifadelerine başvurulacağı öğrenildi. Olayla ilgili çok yönlü inceleme devam ediyor.