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Kaynak: İHA

Söke’de öğrencilerin güvenli ulaşımının sağlanması amacıyla okul servis araçlarına yönelik denetim yapıldı. Servis Denetim Komisyonu tarafından gerçekleştirilen denetimlere Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Şube Müdürlüğü, Emniyet Trafik Tescil ve Denetleme Amirliği, Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ile Söke İlçe Jandarma Trafik Timi personeli katıldı.

Denetimlerde öğrenci taşıma hizmeti veren servis araçları, Okul Servis Araçları Yönetmeliği kapsamında kontrol edildi. Araçların mevzuata uygunluğu ve öğrencilerin güvenli şekilde taşınmasına yönelik hususlar incelendi. Yetkililer, kurumlar arası koordinasyonla öğrenci servislerine yönelik denetimlerin sürdürüleceğini belirtti.