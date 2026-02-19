Adana’nın Ceyhan ilçesinde öğrencileri taşıyan servis minibüsü dereye düştü. Kazada şoför ile 8 öğrenci yaralandı. yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza, öğle saatlerinde ilçedeki Üçdutyeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği servis minibüsü, yol kenarındaki dereye düştü.

1 ÖĞRENCİNİN DURUMU CİDDİ

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta yaralanan şoför ile 8 öğrenci, itfaiye tarafından kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan şoför ile 1 öğrencinin durumunun ciddi olduğu, 7 öğrencinin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.