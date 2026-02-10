Yeni yılda velilerin en çok merak ettiği konulardan biri de okul servis ücretlerine gelecek olan zam oranı oldu.

YÜZDE 5 ORANINDA ZAM GELDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2026 eğitim-öğretim yılı için kent genelinde hizmet veren öğrenci servis taşımacılığı ücretlerini yeniledi.

Şubat ayı olağan meclis toplantısının ilk birleşiminde, Plan ve Bütçe ile Ulaşım Komisyonları’nın hazırladığı rapor doğrultusunda yeni tarifeler oylamaya sunuldu.

Servis ücretlerine yüzde 5 oranında artış gerçekleştirildi.

Düzenleme kapsamında resmi eğitim kurumları ile okul öncesi ve özel eğitim kurumları için ayrı ücretlendirmeler yapıldı.

Kilometre esasına göre yeniden hesaplanan resmi eğitim kurumları servis ücretleri şu şekilde sıralandı:

0-3 kilometre 2 bin 900 TL

0-6 kilometre 3 bin 544 TL

0-10 kilometre 3 bin 793 TL

0-15 kilometre 4 bin 489 TL

0-20 kilometre 5 bin 388 TL

0-25 kilometre 5 bin 991 TL

0-30 kilometre 6 bin 601 TL

0-35 kilometre 6 bin 916 TL

0-40 kilometre 7 bin 336 TL

Okul öncesi ve özel eğitim kurumları için geçerli olan zamlı servis ücretleri de şu şekilde oldu:

0-3 kilometre 3 bin 479 TL

0-6 kilometre 3 bin 728 TL

0-10 kilometre 4 bin 476 TL

0-15 kilometre 5 bin 388 TL

0-20 kilometre 5 bin 991 TL

0-25 kilometre 6 bin 563 TL

0-30 kilometre 6 bin 884 TL

0-35 kilometre 7 bin 311 TL

0-40 kilometre 7 bin 836 TL