İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin okul servislerine yönelik ve okul çevrelerinde denetimleri sürüyor.

Bu kapsamda, 4-11 Mayıs 2026 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Ekiplerce 183 servis aracı ve şoförü denetlendi.

Kusur tespit edilen 5 servis aracı ve şoförü hakkında işlem uygulandı. Okul çevrelerinde ise 68 kahvehane, 85 market/tekel, 10 oyun salonu ve 182 park/bahçe olmak üzere 345 farklı mekan kontrol edildi.

Çalışmalar sırasında 728 şahsa da kimlik sorgusu yapıldığı belirtildi.