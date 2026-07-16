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Kaynak: ANKA

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda kabul edilen "Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" kapsamında öğrenci affına ilişkin önemli bir değişikliğe gidildi.

Yeni düzenlemeyle, daha önce öğrenci affından yararlanmasına rağmen eğitimini tamamlayamayan öğrenciler de teklif kapsamına alındı.

CHP: ÖNERİMİZ KABUL EDİLDİ

Gelişmeyi CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir duyurdu.

Demir, öğrenci affı görüşmeleri sırasında daha önce gündeme taşıdıkları düzenlemenin kabul edildiğini belirterek, muhalefetin ısrarlı takibi sonucunda değişikliğin yasaya eklendiğini ifade etti.

"EĞİTİM HAKKI TEMEL BİR HAKTIR"

Deniz Demir, eğitim hakkının siyasi tercihlere göre sınırlandırılamayacağını belirterek, gerçek bir öğrenci affının geçmişte hangi aftan yararlanıldığına bakılmaksızın eğitimini tamamlamak isteyen herkesi kapsaması gerektiğini söyledi.

Kabul edilen düzenlemeyle öğrenciler arasındaki ayrımın ortadan kaldırıldığını ifade eden Demir, teklifin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi halinde uygulamanın hayata geçeceğini ve sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

DÜZENLEME GENEL KURUL'DA GÖRÜŞÜLECEK

Komisyondan geçen teklifin yürürlüğe girebilmesi için TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi gerekiyor. Genel Kurul sürecinin ardından düzenlemenin yasalaşması halinde kapsam genişletilmiş öğrenci affı uygulamaya alınacak.