AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, af teklifini TBMM'ye sunulduğunu açıkladı.
Paketin içinde vakıf üniversitelerinin kendi hastanelerini açma şartı da yer aldı.
Yasa teklifi öncelikle TBMM Milli Eğitim Komisyonu'na, Komisyon'dan geçtikten sonra da TBMM Genel Kurulu'nun gündemine gelecek. Zengin "Daha önceki aflardan yararlanmayan öğrenciler aftan yararlanacak. Öğrenciler ay içinde başvurabilecek" diye konuştu.
Zengin, "Daha önceki aflardan yararlanmamak şartıyla ön lisans, lisans ve lisans üstü tüm öğrenciler yasadan yararlanabilecek. Zengin "4 ay içinde ilişiği kesilenler başvurabilecek" dedi.
AFTAN KİMLER YARARLANACAK?
Kanun teklifinin yasalaşması halinde, düzenlemeden yararlanmak isteyen adayların yürürlük tarihinden itibaren 4 ay içinde ilgili üniversitelere başvuruda bulunması gerekecek. Başvuruların kabul edilmesi durumunda öğrenciler, 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine kaldıkları yerden devam edebilecek. Öte yandan, düzenlemenin kapsamı dışında kalacak gruplar da belli olmaya başladı. Başvuruya; terör suçları, kasten öldürme, işkence, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti gibi ağır suçlardan hüküm giyenler ile sahte belge kullanarak üniversiteye kayıt yaptırdığı tespit edilen kişiler öğrenci affından yararlanamayacak. Terör örgütleriyle bağlantısı bulunan kişilerin de düzenleme kapsamına dahil edilmeyeceği belirtildi.