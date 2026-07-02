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AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, af teklifini TBMM'ye sunulduğunu açıkladı.

Paketin içinde vakıf üniversitelerinin kendi hastanelerini açma şartı da yer aldı.

Yasa teklifi öncelikle TBMM Milli Eğitim Komisyonu'na, Komisyon'dan geçtikten sonra da TBMM Genel Kurulu'nun gündemine gelecek. Zengin "Daha önceki aflardan yararlanmayan öğrenciler aftan yararlanacak. Öğrenciler ay içinde başvurabilecek" diye konuştu.

Zengin, "Daha önceki aflardan yararlanmamak şartıyla ön lisans, lisans ve lisans üstü tüm öğrenciler yasadan yararlanabilecek. Zengin "4 ay içinde ilişiği kesilenler başvurabilecek" dedi.

AFTAN KİMLER YARARLANACAK?